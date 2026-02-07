prima categoria barberino sempre in cerca del mister

Il Barberino cerca ancora il nuovo allenatore. La squadra mugellana ha esonerato Gianluca Torresi dopo il pareggio senza reti contro la Nuova Novoli. Ora si cerca un tecnico che possa risollevare le sorti del team, ormai in zona play-out nel Girone C della Prima Categoria. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti e un campionato difficile.

Il Barberino è ancora alla ricerca del nuovo allenatore, che dovrà sostituire Gianluca Torresi. La squadra mugellana, che è scivolata dentro la zona play-out del Girone C della Prima Categoria, ha esonerato il tecnico dopo il pareggio casalingo senza reti con la Nuova Novoli. In attesa della definizione delle trattative in corso, la società diretta dal presidente Bruno Nencini ha affidato momentaneamente la squadra al vice di Torresi, Samuele Belli, con il compito di dirigere gli allenamenti, con la collaborazione di Luca Belli. Nella partita contro il Quarrata Olimpia di domenica prossima, che si giocherà sul campo neutro di Chiazzano, la formazione rossoblù sarà però guidata dalla panchina dal direttore sportivo Alberto Taccini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Approfondimenti su Barberino Torresi

Il Victoria annuncia il ritorno di Massimo Girometti come nuovo allenatore, portando entusiasmo e nuove strategie alla squadra.

Dopo appena tre giorni, il Barberino di Mugello cambia ancora allenatore.

Ultime notizie su Barberino Torresi

