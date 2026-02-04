Prima Categoria Barberino fatale a Torresi il pari col Novoli

Seconda panchina saltata in tre giorni nel Comune di Barberino di Mugello. Dopo la Gallianese, che sabato scorso ha dovuto fare i conti con le dimissioni di Massimo Coppini alla vigilia della trasferta sul campo dell'Audace Galluzzo Oltrarno, nel Girone C cambia la guida tecnica anche il Barberino: la società rossoblù ha esonerato l'allenatore Gianluca Torresi. La decisione del sodalizio guidato dal presidente Bruno Nencini è arrivata nella serata di lunedì, dopo un confronto con il tecnico. La squadra rossoblù, che domenica scorsa aveva pareggiato senza reti in casa contro La Nuova Novoli, occupa al momento il quintultimo posto in classifica (per la prima volta è scivolata dentro la zona play-out) e ha pareggiato le ultime quattro partite.

