Prima Categoria Barberino fatale a Torresi il pari col Novoli

Da sport.quotidiano.net 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo appena tre giorni, il Barberino di Mugello cambia ancora allenatore. La società ha esonerato Gianluca Torresi, dopo il pari con il Novoli che ha lasciato il team in una situazione difficile. È il secondo cambio di panchina in pochi giorni, dopo quello della Gallianese, e la squadra si trova ora a dover affrontare le prossime partite senza una guida stabile.

Seconda panchina saltata in tre giorni nel Comune di Barberino di Mugello. Dopo la Gallianese, che sabato scorso ha dovuto fare i conti con le dimissioni di Massimo Coppini alla vigilia della trasferta sul campo dell’Audace Galluzzo Oltrarno, nel Girone C cambia la guida tecnica anche il Barberino: la società rossoblù ha esonerato l’allenatore Gianluca Torresi. La decisione del sodalizio guidato dal presidente Bruno Nencini è arrivata nella serata di lunedì, dopo un confronto con il tecnico. La squadra rossoblù, che domenica scorsa aveva pareggiato senza reti in casa contro La Nuova Novoli, occupa al momento il quintultimo posto in classifica (per la prima volta è scivolata dentro la zona play-out) e ha pareggiato le ultime quattro partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prima categoria barberino fatale a torresi il pari col novoli

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Barberino, fatale a Torresi il pari col Novoli

Approfondimenti su Barberino Mugello

Prima categoria. Novoli-Galluzzo, derby da non perdere

Alla terza giornata del girone di ritorno, il derby fiorentino tra Novoli e Audace Galluzzo si gioca alle ore 15.

Prima Categoria. Savarna concreto. Savio, pari e rimpianti contro il Fontanelice

Nel girone F di Prima Categoria, il Savarna conferma la propria solidità con una vittoria nel derby contro il Cotignola, mantenendo il secondo posto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Barberino Mugello

Argomenti discussi: Prima Categoria. Barberino, fatale a Torresi il pari col Novoli.

prima categoria barberino fatalePrima categoria. Barberino, fatale a Torresi il pari col NovoliSeconda panchina saltata in tre giorni nel Comune di Barberino di Mugello. Dopo la Gallianese, che sabato scorso ha dovuto fare i conti con le dimissioni di Massimo Coppini alla vigilia della ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.