prima categoria girometti nuovo mister del victoria

Il Victoria annuncia il ritorno di Massimo Girometti come nuovo allenatore, portando entusiasmo e nuove strategie alla squadra. Dopo l’esonero di Fabio Pellegrino, il club ha scelto un tecnico con esperienza e passione per guidare i biancorossi verso nuovi obiettivi. Un volto noto per i tifosi, pronto a rilanciare il progetto e a scrivere un nuovo capitolo della stagione.

Massimo Girometti è il nuovo allenatore del Victoria. Dopo l’esonero di qualche giorno fa di Fabio Pellegrino, il club ieri ha annunciato l’ingaggio del mister pesarese. Classe 1957, il Victoria ha deciso di affidarsi a un tecnico di grande esperienza, alla 35esima stagione tra Prima e Seconda Categoria, gran parte delle quali vissute nelle Marche (per più stagioni sulla panchina di Schieti, Urbinelli, e Atletico Tavullia). E’ stato avversario del club riminese alla guida del San Bartolo dove ha allenato per tre stagioni centrando la promozione in Prima (anche a Tavullia si è piazzato al primo posto, per il resto ha quasi sempre lottato per i playoff spesso arrivandoci). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Victoria: il nuovo tecnico è Massimo Girometti

