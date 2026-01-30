Il ragazzo dai pantaloni rosa | studenti coinvolti al Premio Mattei contro bullismo e cyberbullismo

Questa mattina a Cassino si è tenuta l’iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo. Alla presentazione del libro “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Ciro Cacciola, studenti e pubblico si sono riuniti nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L’evento fa parte della nona edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei, e mira a sensibilizzare sui temi della diversità e del rispetto.

Alla nona edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei all'Università di Cassino, oltre 400 ragazzi partecipano alla presentazione del libro di Ciro Cacciola e al lancio del progetto "Storie che costruiscono" L'incontro, pensato come momento di confronto e riflessione, ha affrontato un tema di forte attualità e rilevanza sociale quale il bullismo e il cyberbullismo, scelto quest'anno come argomento centrale del Premio Mattei per le scuole medie. Numerosi i momenti di intensa emozione che hanno caratterizzato la mattinata, testimoniando il coinvolgimento autentico dei ragazzi e la forza del messaggio veicolato attraverso il racconto e il dialogo.

