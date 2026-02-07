Premier League Lucca subito a segno | gol all’esordio col Nottingham Forest

Lorenzo Lucca ha iniziato subito forte in Premier League. All’esordio con il Nottingham Forest, l’attaccante italiano ha segnato il suo primo gol, anche se la sua squadra ha perso 3-1 contro il Leeds. Un debutto che lascia un po’ di dolce e amaro: il risultato non è stato positivo, ma lui ha mostrato di saperci fare.

Un esordio dal sapore agrodolce per Lorenzo Lucca nel campionato più prestigioso al mondo. Nonostante la pesante sconfitta per 3-1 rimediata dal Nottingham Forest sul campo del Leeds, l'attaccante italiano è riuscito a lasciare immediatamente il segno, bagnando il debutto in Premier League con la sua prima marcatura ufficiale. Il gigante azzurro, trasferitosi oltremanica nella sessione di gennaio dal Napoli (operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro ), è stato gettato nella mischia al 56? dal tecnico del Forest per sostituire Igor Jesus, con la squadra già sotto di tre reti.

