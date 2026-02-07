Domani il Prato si prepara a scendere in campo contro il Poggibonsi al Lungobisenzio alle 14,30. I padroni di casa vogliono superare l’ostacolo e tornare a vincere dopo alcune giornate di risultati deludenti. Dal Canto studia la strategia giusta per conquistare i tre punti e rilanciarsi in classifica.

Tempo di vigilia per il Prato, che domani (calcio d’inizio fissato alle 14,30) ospita il Poggibonsi al Lungobisenzio in occasione del match valido per la 23ª giornata del girone E di Serie D. Oggi rifinitura al "Ribelli" di Viaccia per i biancazzurri, con mister Alessandro Dal Canto che si toglierà gli ultimi dubbi relativi alla formazione da schierare. Formazione, quella di partenza, dove si dovrebbe rivedere Berizzi, che questa settimana ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo la frattura al setto nasale rimediata contro il Tau Altopascio e l’assenza forzata di domenica scorsa contro il Follonica Gavorrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, Dal Canto studia la formula giusta. Bisogna superare l’ostacolo Poggibonsi

Approfondimenti su Prato Poggibonsi

Domani il Prato affronta un match decisivo in trasferta contro il Gavorrano.

Prato si prepara alla nuova fase sotto la guida di Mister Dal Canto, che ha iniziato a conoscere i biancazzurri con una doppia seduta a porte chiuse presso lo stadio Lungobisenzio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Prato Poggibonsi

Argomenti discussi: Prato, Dal Canto studia il gruppo. In attacco ipotesi Rossetti da subito.

Prato, Dal Canto studia la formula giusta. Bisogna superare l’ostacolo PoggibonsiIn attacco domani potrebbe toccare alla coppia Rossetti e Gioè. Chissà che il bomber non possa sbloccarsi punendo i giallorossi . lanazione.it

Prato, Dal Canto studia il gruppo. In attacco ipotesi Rossetti da subitoDomenica la sfida delicatissima nella tana del Follonica Gavorrano. Fra i pali, Stomeo è favorito su Furghieri ... lanazione.it

Prato, Dal Canto e la Serie D: «Un passo indietro per farne tre avanti» facebook