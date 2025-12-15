Roscioni ’sindaco’ di Portonovo | Così mi innamorai della baia Ora bisogna destagionalizzare

Aldo Amleto Roscioni, noto come il ’sindaco di Portonovo’, da decenni promuove lo sviluppo e la valorizzazione della baia. Con una visione lungimirante, ha trasformato siti storici in punti di riferimento, contribuendo a far conoscere la bellezza di Portonovo a livello internazionale. Ora, punta a destagionalizzare il turismo per valorizzare ulteriormente questa gemma naturale.

Aldo Amleto Roscioni è da decenni conosciuto come il ’sindaco di Portonovo’. Classe 1943, ha saputo individuare prima di altri le enormi potenzialità di Portonovo, riuscendo a trasformare due siti in abbandono, il Fortino Napoleonico e l’hotel La Fonte, oggi icone dell’accoglienza e della convegnistica, in messaggeri della bellezza della Baia nel mondo. Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti, da quello a Cavaliere della Repubblica Italiana al Ciriachino e al Mosciolo d’Oro: quello a cui più tiene è però il grande affetto delle persone che ogni giorno incontra nella sua vita. Perché decise di investire su Portonovo quando era ancora solo un luogo di pescatori sconosciuto ai più? "Quando nel 1978 sono arrivato lì, la Fonte era fallita, l’Internazionale aveva chiuso perché non c’era più l’Ostello della Gioventù, il Fortino era ricoperto di rovi sino davanti alla porta. Ilrestodelcarlino.it

