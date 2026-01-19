Il 8 febbraio il Portogallo si appresta a votare nel secondo turno delle presidenziali, un risultato inaspettato che vede sfidarsi il candidato socialista António José Seguro e André Ventura, leader dell’estrema destra. Questa elezione rappresenta un momento di svolta nel panorama politico del paese, con un confronto tra due visioni molto diverse per il futuro del Portogallo.

Le elezioni presidenziali in Portogallo si decideranno con un inedito ballottaggio, l’8 febbraio, tra il candidato socialista António José Seguro e il leader dell’estrema destra André Ventura. Seguro, 63 anni, è arrivato in testa al primo turno con il 31,1 per cento dei voti, contro il 23,5 per cento di Ventura, 43 anni. “Invito tutti i democratici, i progressisti e gli umanisti a unirsi a noi per sconfiggere l’estremismo di chi semina odio e divisioni tra i portoghesi”, ha dichiarato Seguro dopo l’annuncio dei risultati. Era dal 1986 che le elezioni presidenziali in Portogallo non si decidevano al secondo turno, a dimostrazione degli sconvolgimenti politici causati negli ultimi anni dall’ascesa dell’estrema destra. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Portogallo, il candidato di estrema destra al secondo turno delle presidenziali

Portogallo: elezioni presidenziali, sondaggi danno in testa candidato estrema destra

Le elezioni presidenziali in Portogallo si svolgono oggi, con i sondaggi che mostrano un leggero vantaggio per André Ventura del partito di estrema destra Chega, al 24%. Seguono António José Seguro, candidato socialista, al 23%, e altri candidati con percentuali più basse. Questi dati indicano una competizione serrata tra diverse forze politiche, riflettendo un panorama politico in evoluzione nel paese.

Presidenziali in Portogallo, l’estrema destra ci spera

Oggi il Portogallo si reca alle urne per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Dopo quarant’anni di elezioni al primo turno, questa consultazione rappresenta un momento importante per il paese, con diverse forze politiche in campo, tra cui anche partiti di estrema destra. La consultazione potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico nazionale e sul futuro istituzionale del Portogallo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Portogallo, il candidato di estrema destra al secondo turno delle presidenziali - Le elezioni presidenziali in Portogallo si decideranno con un inedito ballottaggio, l’8 febbraio, tra il candidato socialista António José Seguro e il leader dell’estrema destra André Ventura. internazionale.it