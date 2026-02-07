Da oggi, molti utenti possono aumentare facilmente lo spazio di archiviazione dei loro telefoni grazie alle porte USB-C. Questa tecnologia ormai diffusa permette di collegare chiavette e dispositivi esterni in modo semplice e veloce, compatibile sia con Android sia con iPhone. Basta collegare un dispositivo USB-C per espandere subito la memoria del telefono senza dover eliminare foto o app.

la diffusione universale di usb-c ha consolidato uno standard di connettività comune per gli smartphone, sia sul fronte android sia su quello iphone. in questo scenario, è possibile collegare direttamente memorie esterne e ampliare lo spazio disponibile, senza dipendere esclusivamente dall’archiviazione interna o dal cloud. questa pratica, resa pratica da vari fattori tecnologici, rappresenta un modo efficace per gestire contenuti sempre più voluminosi. storage esterno usb-c: una nuova frontiera per lo smartphone. l’ adozione diffusa di usb-c permette di collegare in modo diretto differenti supporti di archiviazione, quali ssd USB, chiavette USB o, con alimentazione adeguata, hard disk esterni, offrendo accesso immediato ai dati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Porta usb-c per aumentare lo spazio di archiviazione del telefono

