Telefono pieno per colpa di WhatsApp? Così recuperi lo spazio che credevi perso
L’app di messaggistica può saturare la memoria del telefono con foto e video: ecco come gestire i file multimediali Con l’aumento esponenziale dell’uso quotidiano degli smartphone, WhatsApp continua a rappresentare una delle principali applicazioni di messaggistica istantanea, ma spesso è anche tra le cause principali dell’esaurimento dello spazio di archiviazione sui dispositivi mobili. Come WhatsApp incide sulla memoria dello smartphone – (lopinionista.it) Questo fenomeno, noto a molti utenti, può diventare un problema serio, soprattutto quando lo smartphone viene utilizzato per altre attività come fotografia, video e applicazioni varie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
