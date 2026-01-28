Patrizia Nettis no all' archiviazione dell' inchiesta sulla morte | disposte nuove indagini anche sul telefono del sindaco

La famiglia di Patrizia Nettis non accetta l’archiviazione dell’indagine sulla sua morte. La giornalista di 41 anni, trovata impiccata a Fasano il 29 giugno, resta al centro delle nuove indagini. Questa volta, i investigatori hanno disposto approfondimenti anche sul telefono del sindaco, per cercare di chiarire cosa sia realmente successo. La richiesta di chiudere il caso è stata respinta, e le indagini continuano a cercare risposte.

Respinta la richiesta di archiviare l'inchiesta sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne trovata impiccata il 29 giugno del 2023 nella casa in cui viveva a Fasano. Accolta l'opposizione presentata dall'avvocato Giuseppe Castellaneta, legale dei genitori della giornalista: la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, ha previsto nuovi accertamenti per chiarire le cause del decesso, rigettando l'istanza di archiviare l'indagine avanzata dalla Procura di Brindisi. Disposte una serie di integrazioni: l'accertamento tecnico sulle celle agganciate dai cellullari di Riccardo Argento (indagato) e di Francesco Zaccaria (sindaco di Fasano, non è indagato), dalle 23 del 28 giugno 2023 alle 7 del giorno successivo.

