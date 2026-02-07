Porta colpisce un bambino Tanta paura e polemiche

Un bambino è stato colpito da una porta staccata nella palestra delle scuole di Marcallo con Casone. Per fortuna, nessuna ferita grave. L’incidente ha suscitato paura tra genitori e insegnanti, che ora chiedono controlli più attenti sulle strutture. La porta si è staccata all’improvviso mentre il bambino era in palestra, causando grande spavento. La scuola ha avviato un’ispezione per capire cosa sia successo e prevenire altri incidenti.

Un inconveniente che fortunatamente non ha avuto conseguenze. È quanto accaduto nella palestra delle scuole di Marcallo con Casone, in via Donatore di Sangue, dove una porta staccata è scivolata improvvisamente, finendo addosso a un bambino. Ma senza causare alcuna lesione. L'episodio è accaduto poco prima di una partitella di basket con la squadra di Corbetta. "Quella porta era stata sistemata in uno sgabuzzino, in modo che non potesse essere d'intralcio – ha spiegato Francesco Marinoni, presidente del Basket Players Marcallo – quel giorno, non sappiamo per quale motivo, era invece appoggiata alla parete ed è scivolata improvvisamente.

