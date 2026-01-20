Terremoto a Frosinone | tanta paura tra i cittadini

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera intorno alle 22:00 a Frosinone e nei comuni vicini. La popolazione ha percepito il movimento, che ha generato preoccupazione e attenzione. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla calma e alla prudenza mentre vengono valutati eventuali danni.

Forte scossa di terremoto avvertita a Frosinone e nei comuni limitrofi poco fa, intorno alle ore 22:00. Diverse le persone che l'hanno avvertita e sono scese in strada. Secondo IGNV la stima provvisoria del magnitudo è tra 3.1 e 3.6 ore 22:06, con epicentro in provincia di Frosinone. Seguiranno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Scossa di terremoto improvvisa in Italia: tanta pauraNel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, una scossa di terremoto di magnitudo 2. Leggi anche: Terremoto all’alba in Italia, tanta paura: la scossa all’improvviso Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Due terremoti in 120 secondi scuotono la Romagna: epicentro in pianura, tanta paura. Gente in strada; Doppia scossa fa tremare la Romagna: scuole evacuate, tanta paura ma ai controlli nessun danno a persone ed edifici. Terremoto di magnitudo 3.0 a Villa Santa Lucia (Frosinone). Tanta paura ma nessun dannoUn terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato martedì mattina verso le 6 a 10 chilometri da Cassino in provincia di Frosinone, con epicentro nel territorio di Villa Santa Lucia. La scossa, ... roma.corriere.it Scossa di terremoto in provincia di FROSINONE (fortemente avvertita). Prime stime 3.1/3.6 Richter - facebook.com facebook

