Terremoto a Frosinone | tanta paura tra i cittadini

Da frosinonetoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera intorno alle 22:00 a Frosinone e nei comuni vicini. La popolazione ha percepito il movimento, che ha generato preoccupazione e attenzione. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla calma e alla prudenza mentre vengono valutati eventuali danni.

Forte scossa di terremoto avvertita a Frosinone e nei comuni limitrofi poco fa, intorno alle ore 22:00. Diverse le persone che l'hanno avvertita e sono scese in strada. Secondo IGNV la stima provvisoria del magnitudo è tra 3.1 e 3.6 ore 22:06, con epicentro in provincia di Frosinone. Seguiranno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Scossa di terremoto improvvisa in Italia: tanta paura

