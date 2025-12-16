Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 ha colpito l'area a nord-est di Città di Castello. L'evento sismico, seppur di lieve entità, ha generato apprensione tra la popolazione locale.

© Thesocialpost.it - Scossa di terremoto improvvisa in Italia: tanta paura

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, con epicentro a 6 km a nord-est di Città di Castello. L’evento ha creato apprensione tra la popolazione, soprattutto tra chi risiede nelle zone più vicine all’epicentro. Secondo i dati dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato alle ore 15.15, a una profondità di 8.3 km, con coordinate geografiche lat 43.4888, lon 12.294. Le scosse di questa intensità sono generalmente lievi, ma possono comunque essere avvertite chiaramente dagli abitanti. Molti residenti hanno riferito di aver percepito un tremore improvviso e un boato sordo, accompagnato da un leggero oscillare di mobili e lampadari. Thesocialpost.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Terremoto, il momento della scossa filmato dai cacciatori Questo ha ammazzato la gente

Video Terremoto, il momento della scossa filmato dai cacciatori Questo ha ammazzato la gente Video Terremoto, il momento della scossa filmato dai cacciatori Questo ha ammazzato la gente

Terremoto in Italia: colpita una delle aree più a rischio, la stessa della tragedia del 1980 - Scuole chiuse e tanta preoccupazione per la scossa di terremoto che nella notte ha colpito una delle aree più a rischio della Penisola italiana. ecoo.it