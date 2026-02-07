Popolo per il Sud sì al dialogo con Vannacci ma il generale ha copiato il logo

Il movimento Popolo per il Sud ha annunciato che parteciperà alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Il gruppo, fondato da Franco Recupero, si schiera con il centrodestra e punta a rafforzare la presenza politica nella regione. Durante la presentazione, il movimento ha anche espresso disponibilità al dialogo con il generale Vannacci, anche se hanno sollevato un dubbio: il logo usato dal generale sembra essere stato copiato. Una questione che ha attirato l’attenzione, mentre il movimento si prepara a mettere in campo i propri candidati.

Popolo per il Sud, il movimento culturale e politico fondato da Franco Recupero e presentato ieri a Reggio Calabria, avrà un ruolo nelle prossime elezioni comunali restando convintamente nell'area del centrodestra (da cui proviene Recupero, ex segretario provinciale della Lega e protagonista di.

