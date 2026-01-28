Polemica per il logo di Vannacci Nazione Futura di Giubilei | Ci ha copiato

Il nuovo logo di Roberto Vannacci, chiamato “Futuro Nazionale”, ha scatenato una polemica. Nazione Futura ha accusato il generale di aver copiato il loro disegno, portando alla luce alcune somiglianze evidenti. La discussione si accende mentre la questione del logo diventa un caso pubblico, con entrambe le parti che si confrontano sulla paternità dell’immagine.

Dopo il gelo creato dal nuovo logo «Futuro Nazionale» depositato dal generale Roberto Vannacci, Nazione Futura prende le distanze dalle somiglianze su più fronti. «A Fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute dopo il lancio del marchio di Vannacci con cui ci è stata evidenziata la somiglianza sia con il nome “Nazione Futura” sia con il nostro logo (un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata) facciamo presente che l’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato», si legge in un comunicato firmato dal presidente Francesco Giubilei, il vicepresidente Ferrante De Benedictis e il direttivo nazionale.🔗 Leggi su Open.online

