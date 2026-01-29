Lite tra sovranisti l’accusa | Il generale Vannacci ha copiato il nostro simbolo
A Cesena, il generale Vannacci si trova al centro di una polemica dopo aver presentato un simbolo che ricorda molto quello di Nazione Futura, il movimento guidato da Francesco Giubilei. Secondo i rappresentanti di Nazione Futura, Vannacci avrebbe copiato il loro simbolo e ora chiedono chiarimenti. La vicenda rischia di alimentare ulteriori tensioni tra i sovranisti, in un momento già delicato per le alleanze politiche di destra.
Cesena, 29 gennaio 2026 – Il simbolo depositato dal generale Vannacci (l’anteprima di un nuovo partito sovranista alla destra della Lega?) somiglia davvero troppo a quello di Nazione Futura, il movimento politico-culturale di area centrodestra guidato dal cesenate Francesco Giubilei. Stesso colore di fondo, l’immancabile tricolore, anche il nome ’Futuro Nazionale’ non è poi tanto diverso. "Il nome è il contrario del nostro, il logo è molto simile”. “Martedì sera mi sono arrivati decine di messaggi che mi dicevano che ci aveva copiato il simbolo. Il nome è il contrario del nostro, il logo è molto simile e per fortuna hanno cambiato il font. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
