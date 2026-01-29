A Cesena, il generale Vannacci si trova al centro di una polemica dopo aver presentato un simbolo che ricorda molto quello di Nazione Futura, il movimento guidato da Francesco Giubilei. Secondo i rappresentanti di Nazione Futura, Vannacci avrebbe copiato il loro simbolo e ora chiedono chiarimenti. La vicenda rischia di alimentare ulteriori tensioni tra i sovranisti, in un momento già delicato per le alleanze politiche di destra.

Cesena, 29 gennaio 2026 – Il simbolo depositato dal generale Vannacci (l’anteprima di un nuovo partito sovranista alla destra della Lega?) somiglia davvero troppo a quello di Nazione Futura, il movimento politico-culturale di area centrodestra guidato dal cesenate Francesco Giubilei. Stesso colore di fondo, l’immancabile tricolore, anche il nome ’Futuro Nazionale’ non è poi tanto diverso. "Il nome è il contrario del nostro, il logo è molto simile”. “Martedì sera mi sono arrivati decine di messaggi che mi dicevano che ci aveva copiato il simbolo. Il nome è il contrario del nostro, il logo è molto simile e per fortuna hanno cambiato il font. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite tra sovranisti, l’accusa: “Il generale Vannacci ha copiato il nostro simbolo”

Approfondimenti su Vannacci Nazione Futura

La polemica tra Francesco Giubilei e il generale Roberto Vannacci si accende sulla questione del nuovo simbolo politico presentato da Vannacci.

La presentazione del nuovo partito di Roberto Vannacci si complica subito.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vannacci Nazione Futura

I sovranisti europei fanno fronte comune contro i dazi di Trump. La Lega è l'unica a esultareBardella (Rn), Weidel (Afd) e Farage (Reform Uk) si scagliano contro le strette commerciali minacciate dal presidente americano. Il Carroccio invece li chiama deboli d'Europa, mentre Borghi festeggi ... ilfoglio.it

la Repubblica. . La corte di appello di Napoli ha assolto il 29enne Agostino Veneziano per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013 ad Aversa, in provincia di Caserta, in una lite tra giovanissimi. Per - facebook.com facebook