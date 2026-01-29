Lite tra sovranisti l’accusa | Il generale Vannacci ha copiato il nostro simbolo

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesena, il generale Vannacci si trova al centro di una polemica dopo aver presentato un simbolo che ricorda molto quello di Nazione Futura, il movimento guidato da Francesco Giubilei. Secondo i rappresentanti di Nazione Futura, Vannacci avrebbe copiato il loro simbolo e ora chiedono chiarimenti. La vicenda rischia di alimentare ulteriori tensioni tra i sovranisti, in un momento già delicato per le alleanze politiche di destra.

Cesena, 29 gennaio 2026 – Il simbolo depositato dal generale Vannacci (l’anteprima di un nuovo partito sovranista alla destra della Lega?) somiglia davvero troppo a quello di Nazione Futura, il movimento politico-culturale di area centrodestra guidato dal cesenate Francesco Giubilei. Stesso colore di fondo, l’immancabile tricolore, anche il nome ’Futuro Nazionale’ non è poi tanto diverso. "Il nome è il contrario del nostro, il logo è molto simile”. “Martedì sera mi sono arrivati decine di messaggi che mi dicevano che ci aveva copiato il simbolo. Il nome è il contrario del nostro, il logo è molto simile e per fortuna hanno cambiato il font. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lite tra sovranisti l8217accusa il generale vannacci ha copiato il nostro simbolo

© Ilrestodelcarlino.it - Lite tra sovranisti, l’accusa: “Il generale Vannacci ha copiato il nostro simbolo”

Approfondimenti su Vannacci Nazione Futura

E' lite sul nuovo simbolo lanciato dal generale Vannacci, Giubilei: "Logo simile al nostro, si genera confusione"

La polemica tra Francesco Giubilei e il generale Roberto Vannacci si accende sulla questione del nuovo simbolo politico presentato da Vannacci.

“Ci ha copiato il simbolo!”. Il nuovo partito di Vannacci parte male: accuse gravissime

La presentazione del nuovo partito di Roberto Vannacci si complica subito.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vannacci Nazione Futura

lite tra sovranisti lI sovranisti europei fanno fronte comune contro i dazi di Trump. La Lega è l'unica a esultareBardella (Rn), Weidel (Afd) e Farage (Reform Uk) si scagliano contro le strette commerciali minacciate dal presidente americano. Il Carroccio invece li chiama deboli d'Europa, mentre Borghi festeggi ... ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.