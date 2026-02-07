Poliziotto licenziato per aver partecipato a Temptation Island senza autorizzazione | il Tar gli dà ragione e ne dispone il reintegro

Il Tar ha disposto il reintegro di un poliziotto licenziato perché aveva partecipato a Temptation Island senza chiedere l’autorizzazione. L’uomo era stato allontanato dalla polizia dopo aver preso parte al reality senza avvisare i superiori. Ora, la decisione del tribunale ribalta la sua sanzione e lo reintegra in servizio.

Aveva partecipato a Temptation Island senza informare i vertici della Polizia di Stato e per questo era stato allontanato dal servizio. Ora però il Tar del Lazio ha disposto la sua riammissione. Protagonista della vicenda è Antonio Maietta, 27 anni, napoletano, che nel 2024 aveva preso parte al reality di Canale 5 insieme alla sua allora compagna, Titty Scialò. Il licenziamento era stato firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani e riguardava un assistente capo coordinatore che aveva aderito alla trasmissione televisiva senza richiedere la necessaria autorizzazione alla propria divisione. La partecipazione di Maietta al programma sarebbe emersa in modo casuale, quando alcuni colleghi lo avrebbero riconosciuto mentre il reality andava in onda.🔗 Leggi su Open.online

Un poliziotto ha partecipato a Temptation Island 2024 senza aver chiesto il permesso e ora rischia il licenziamento.

Un poliziotto ha partecipato a Temptation Island, e i colleghi lo hanno riconosciuto subito.

