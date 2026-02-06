Partecipa a Temptation Island 2024 senza permesso e viene licenziato | poliziotto fa ricorso al Tar

Un poliziotto ha partecipato a Temptation Island 2024 senza aver chiesto il permesso e ora rischia il licenziamento. Dopo aver preso parte al reality, il suo datore di lavoro ha deciso di licenziarlo, e l’agente ha presentato ricorso al Tar. La vicenda ha suscitato molta attenzione, anche perché si tratta di un pubblico ufficiale che ha violato le regole interne.

Un agente di Polizia è stato licenziato dopo aver partecipato come concorrente a Temptation Island 2024 senza autorizzazione. A tradirlo sono stati i suoi stessi superiori che, guardando Canale 5, lo hanno riconosciuto davanti al falò. Ora però il Tar del Lazio ha sospeso il provvedimento.

