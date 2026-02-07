Polizia locale di Russi il bilancio Più controlli nelle case di riposo

La Polizia locale di Russi ha concluso l’anno con un’attività stabile, anche se il numero di controlli è diminuito leggermente. La riduzione temporanea del personale ha influito sui numeri, ma i controlli nelle case di riposo sono continuati senza interruzioni.

Il report annuale della Polizia Locale del Comune di Russi evidenzia un’attività complessivamente stabile, nonostante una lieve flessione quantitativa legata alla temporanea riduzione del personale. Una situazione, scrivono, "alla quale si è già iniziato a far fronte con l’assunzione di un nuovo agente a tempo indeterminato". Tra le novità del 2025 figura l’incremento dei controlli nelle Case famiglia per anziani. L’attività ispettiva ha portato a 9 sanzioni amministrative e rientra in un percorso più ampio di tutela delle persone più vulnerabili, con l’obiettivo di garantire qualità dei servizi, sicurezza e rispetto delle normative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale di Russi, il bilancio. Più controlli nelle case di riposo Approfondimenti su Polizia Locale Russi Tutela degli anziani al centro: avviati controlli straordinari della Polizia Locale nelle case famiglia Il bilancio della polizia. Controlli straordinari: un anno di super lavoro nelle aree più calde Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Polizia Locale Russi Argomenti discussi: Bilancio operativo 2025 della Polizia Locale di Russi; Polizia locale di Russi, il bilancio. Più controlli nelle case di riposo; Bilancio operativo 2025 della Polizia locale di Russi: oltre 3.000 pattugliamenti e più controlli sul territorio; Polizia locale dell’Unione Faentina: nel 2025 oltre 11mila interventi e meno incidenti, ma crescono TSO e violazioni stradali. Bilancio operativo 2025 della Polizia locale di Russi: oltre 3.000 pattugliamenti e più controlli sul territorioÈ stato pubblicato dalla Polizia locale del Comune di Russi il report annuale 2025, che fotografa un’attività complessivamente stabile e orientata alla ... ravennanotizie.it Bilancio operativo 2025 della Polizia Locale di RussiIl report annuale della Polizia Locale del Comune di Russi evidenzia un’attività complessivamente stabile e mirata, nonostante una lieve flessione quantitativa legata alla temporanea riduzione del per ... ravennawebtv.it Più sicurezza per la polizia locale: bodycam, giubbotti e ora anche i BoleWrap x.com #Napoli- Rapinatore inseguito e arrestato dalla Polizia Locale #Cronaca #Rapinatore #PoliziaLocale #Arresto #Inseguimento #NanoTV facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.