Il bilancio della polizia Controlli straordinari | un anno di super lavoro nelle aree più calde
Nel corso del 2025, dal 1 gennaio allo scorso 22 dicembre sono stati arrestati a vario titolo 174 soggetti, a fronte di 1212 denunciati. Statistiche, queste ultime, rimaste costanti rispetto al 2024. Sono invece stati 17.873 i soggetti complessivamente controllati quest’anno nell’ambito dei 102 servizi di controllo effettuati dalla polizia. Questi alcuni dei numeri diramati dalla questura di Prato in merito all’attività effettuata in quasi un anno dagli agenti sul territorio pratese in ottica di contrasto alla criminalità, alla prevenzione ed ai controlli straordinari. Partendo da questi ultimi, ossia dai cosiddetti "controlli ad alto impatto", con gli agenti che hanno presidiato soprattutto la zona centrale della città e le aree nelle quali sono stati segnalate le maggiori criticità in termini di sicurezza: 62 i servizi straordinari in centro storico, a cui si aggiungono i 33 che hanno riguardato viale Vittorio Veneto, piazza Europa e la stazione centrale, aree più volte salite alla ribalta delle cronache a causa di atti predatori o risse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
