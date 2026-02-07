Poesia e psicoanalisi | un incontro tra parola e cura

Sabato mattina a Roma si tiene un evento che mette in collegamento poesia e psicoanalisi. Alla sede dell’associazione La vita oltre lo specchio, in via Tommaso Rook 13, si parlerà di come la scrittura poetica possa aiutare a capire e affrontare i problemi della mente. L’incontro, previsto dalle 10 alle 12, vuole essere un momento di confronto tra parole e cura, aperto a chi vuole scoprire un nuovo modo di usare la poesia come strumento terapeutico.

Un dialogo profondo tra scrittura poetica e dimensione terapeutica è al centro dell’incontro “Poesia e psicoanalisi”, in programma sabato 7 febbraio dalle 10 alle 12 presso la sede dell’associazione La vita oltre lo specchio, in via Tommaso Rook 13. Protagonista dell’appuntamento sarà la dottoressa Rossella Paolicchi, psicologa e psicoterapeuta, che guiderà il pubblico in una riflessione sul legame tra poesia e psicoterapia, esplorando il potere della parola come strumento di espressione, consapevolezza e cura. Nel corso della mattinata sarà presentato anche il suo libro di poesie “La lenta danza dell’Egeo”, una silloge composta da quaranta testi che, come suggerisce l’autrice, “galleggiano sul mare”: versi delicati e stratificati, capaci di muoversi tra realtà e simbolo, tra visibile e invisibile, alla ricerca di frammenti interiori spesso impercettibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

