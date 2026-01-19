Materia poetica l’incontro dedicato al confronto tra poesia e scultura

“Materia poetica” è stato un incontro dedicato al dialogo tra poesia e scultura, ospitato al Teatro delle Grazie mercoledì 14 gennaio. L’evento ha promosso un confronto tra gesto poetico e forma artistica, esplorando le relazioni tra parola e materia. Un’occasione per approfondire il rapporto tra visione e ispirazione, valorizzando il dialogo tra due discipline che condividono un approccio creativo e sensoriale.

Un dialogo vivo tra parola e forma, tra gesto poetico e materia modellata. È stato questo il cuore di “Materia poetica”, l’incontro, ospitato al Teatro delle Grazie mercoledì 14 gennaio, dedicato al confronto tra poesia e scultura e tra visione e ispirazione. Protagonisti della serata sono stati lo scultore Ugo Riva e il poeta e scrittore Davide Rondoni, che si sono confrontati sul rapporto tra arte, visione e ispirazione, esplorando come poesia e scultura possano nutrirsi a vicenda e generare nuove immagini del mondo, “L’arte non consola: mette in crisi. Se non ferisce un po’, non apre” ha spiegato lo scrittore.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: “Materika”. L’incontro tra pittura e scultura nel segno dell’arte contemporanea

Sagra tirolese, L’albero degli zoccoli e Materia poetica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune proposte di introduzione: 1. Per questa sera a Bergamo e provincia, diverse occasioni culturali e ricreative sono a disposizione: dalla sagra tirolese al Bombonera, alla proiezione del film “L’albero degli zoccoli”, ai festeggiamenti di San Mauro ad Acquaiolo di Parzanica e all’esposizione “Materia poetica” al Teatro delle Grazie. Un’occasione per scoprire eventi di varia natura in un contesto tranquillo e interessante. 2. A Bergamo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sagra tirolese, L’albero degli zoccoli e Materia poetica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - La sagra tirolese al Bombonera, la pista di pattinaggio a ChorusLife, la proiezione de “L’albero degli zoccoli” al Cinema Conca Verde, i festeggiamenti per San Mauro ad Acquaiolo di Parzanica, “Materi ... bergamonews.it