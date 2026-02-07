Podio per Sophie Mathiou nel gigante di Coppa Europa a Oberjoch l' Italia domina la top 10

La sciatrice italiana Sophie Mathiou conquista il podio nel gigante di Coppa Europa a Oberjoch. La gara è stata combattuta fino all’ultimo momento, con Mathiou che ha superato le avversarie nell’ultima manche. L’Italia si conferma protagonista, piazzando diverse atlete nella top 10. La competizione ha regalato emozioni e sorprese, con Mathiou che ha saputo mantenere la concentrazione e chiudere al meglio.

La gara inaugurale del gigante femminile in Oberjoch ha offerto una prova serrata e ricca di ribaltamenti, con una vittoria costruita sull’ultima manche e una top ten molto nutrita, dove atlete di diverse nazionalità hanno mostrato continuità di rendimento. Il tracciato tedesco ha premiato la gestione della seconda run e la capacità di reagire durante le fasi decisive della gara. In vetta alla classifica si è inserita Dania Allenbach (Svizzera) con 1:46.84, conservando un vantaggio di appena 6 centesimi sulla favorita di casa, Sophie Mathiou (Italia). Mathiou, partita undicesima al termine della prima manche, ha realizzato una rimonta decisiva nella seconda, chiudendo al secondo posto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

