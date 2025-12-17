Kastlunger e Talacci lanciano l’Italia in Coppa Europa! Doppio podio in gigante

Kastlunger e Talacci conquistano un doppio podio per l’Italia nel secondo gigante di Valloire, valido per la Coppa Europa di sci alpino 2025-2026. L'evento si è svolto in Francia e ha visto gli atleti italiani ottenere ottimi risultati nella competizione di gigante.

© Oasport.it - Kastlunger e Talacci lanciano l’Italia in Coppa Europa! Doppio podio in gigante Splendido doppio podio azzurro nel secondo gigante di Valloire (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2025-2026. Sulla pista della Savoia l’Italia ha fatto di nuovo la voce grossa: secondo posto per Tobias Kastlunger che ha preceduto Simon Talacci. Gli azzurri hanno approfittato dell’uscita di scena del britannico Freddy Carrick-Smith, secondo a metà gara, per salire entrambi sul podio. Il successo è andato allo svizzero Sandro Zurbruegg che cha chiuso con il tempo complessivo di 2:27.90 (prima manche in 1:14.03, seconda in 1:13.87) non gestendo e spingendo al massimo fino al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: L’Italia si fa valere anche con gli uomini in Coppa Europa: doppio podio con Kastlunger e Talacci a Zinal Leggi anche: Kastlunger conquista il podio nel secondo gigante di Coppa Europa a Zinal Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pronti i sestetti per gigante e slalom a Val d’Isère. La direzione tecnica ha definito le formazioni per le gare di sci alpino del 13 e 14 dicembre. Nel gigante di sabato saranno al via Vinatzer, De Aliprandini, Borsotti, Della Vite, Kastlunger e Talacci. Per lo slalom - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.