Sci alpino Laura Steinmair sul podio nel gigante di Sestriere in Coppa Europa Bene anche Mathiou

Laura Steinmair si è distinta nel gigante di Sestriere, conquistando un posto sul podio nella tappa di Coppa Europa. Anche Mathiou ha mostrato buone prestazioni, contribuendo al risultato complessivo. La competizione femminile di sci alpino prosegue con entusiasmo, offrendo spunti interessanti per il proseguimento della stagione.

Sue Piller si è aggiudicata il secondo gigante del Sestriere, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista intitolata a Giovanni Alberto Agnelli, Carole Agnelli, era al comando della prima manche, salvo poi scivolare in undicesima posizione al termine della seconda. L'Italia comunque chiude con un podio e un'altra atleta nella top5. Il successo quindi è andato alla svizzera Sue Piller (sesta a metà gara) con il tempo complessivo di 1:55.88 (1:05.61 nella prima manche, 50.27 nella seconda) con appena 10 centesimi di vantaggio sulla svedese Hilma Loevblom, mentre completa il podio la nostra Laura Steinmair a 11 centesimi.

Pomarè e Mathiou quinte nel primo gigante di Coppa Europa a Sestriere, vittoria per Astner, Steinmair è 8/a - Si confermano nei piani alti della classifica anche Carole Agnelli, quinta a 0"87, e Laura Steinmair, nona a 1"27 mentre è uscita dopo il primo intermedio la pisana Alice Pazzaglia, in gara da leader ... fisi.org

ALPINO - Oggi a Cortina la prima delle due giornate della Coppa Veneto #BCCVeneta proposte dallo Sci Club Drusciè Cortina sulla pista Lacedelli. In programma due giganti femminile che hanno visto il successo dell'elvetica Laura Huber. Per quanto riguard - facebook.com facebook

PER SEI CENTESIMIIII Laura Pirovano corteggia il podio nella libera di Coppa del Mondo di sci alpino! Con una gran gara in Val-d’Isère chiude quinta! : “Il mancato podio brucia, ma sono molto fiera della mia regolarità”. #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

