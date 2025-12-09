Gran Sasso venti giorni di mistero | ricerche serrate per ritrovare il 44enne scomparso
Da venti giorni il mistero avvolge la scomparsa di un uomo di 44 anni sul Gran Sasso. Le ricerche, condotte con tecnologie avanzate e squadre specializzate, proseguono intensamente tra creste e canaloni, affrontando crescenti difficoltà e rischi.
L'Aquila - Soccorritori impegnati su creste e canaloni del massiccio con droni, corde fisse, tecnologie Recco e unità specializzate, mentre aumentano rischi e difficoltà operative. Sono trascorse ormai tre settimane dalla scomparsa di Karol Brozek, 44 anni, cittadino polacco di cui si sono perse le tracce sul Gran Sasso. Le attività di ricerca, coordinate dalla Prefettura dell’Aquila, proseguono senza soste grazie al lavoro congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), del Sagf della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Le operazioni hanno subìto una pausa a causa del maltempo tra il 20 e il 24 novembre, ma sono riprese con nuova intensità negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Alpinisti morti sul Gran Sasso: “L’Aeronautica militare poteva salvare Luca e Cristian?”
La tragedia di Luca e Cristian, alpinisti morti sul Gran Sasso: “Potevano salvarli, soccorsi in ritardo”
Alpinista ciociaro cade sul Gran Sasso, messo in salvo con l'elicottero
Il Gran Sasso d'Italia dall'alto... (Foto di @abruzzo_trekkinglove da instagram.com) - facebook.com Vai su Facebook
Sul Gran Sasso riapre la stazione Ddi Campo Imperatore. In centinaia sugli sci #ANSA Vai su X
Gran Sasso, venti giorni di mistero: ricerche serrate per ritrovare il 44enne scomparso - Soccorritori impegnati su creste e canaloni del massiccio con droni, corde fisse, tecnologie Recco e unità specializzate, mentre aumentano rischi ... Scrive abruzzo24ore.tv
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Giallo sulla presenza di Maria Corina Machado alla cerimonia del Nobel: annullata la conferenza stampa ilfattoquotidiano.it
Zhegrova titolare contro il Pafos: la rivelazione a sorpresa di Spalletti. Ma il tecnico precisa: «I test ci ... juventusnews24.com
Ascolti Serie A, boom su Dazn nella 14a giornata di Serie A! Napoli Juventus trascina l’audience: oltre 6.5 ... calcionews24.com
Famiglia nel bosco, tam-tam impazzito: stanno per lasciare l'Italia? liberoquotidiano.it