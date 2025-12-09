Gran Sasso venti giorni di mistero | ricerche serrate per ritrovare il 44enne scomparso

Da venti giorni il mistero avvolge la scomparsa di un uomo di 44 anni sul Gran Sasso. Le ricerche, condotte con tecnologie avanzate e squadre specializzate, proseguono intensamente tra creste e canaloni, affrontando crescenti difficoltà e rischi.

L'Aquila - Soccorritori impegnati su creste e canaloni del massiccio con droni, corde fisse, tecnologie Recco e unità specializzate, mentre aumentano rischi e difficoltà operative. Sono trascorse ormai tre settimane dalla scomparsa di Karol Brozek, 44 anni, cittadino polacco di cui si sono perse le tracce sul Gran Sasso. Le attività di ricerca, coordinate dalla Prefettura dell'Aquila, proseguono senza soste grazie al lavoro congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), del Sagf della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Le operazioni hanno subìto una pausa a causa del maltempo tra il 20 e il 24 novembre, ma sono riprese con nuova intensità negli ultimi giorni.