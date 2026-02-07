Pnrr e progetti da documentare | Soldi pubblici per fare propaganda

L’amministrazione comunale ha deciso di assumere un team di marketing per promuovere i progetti del Pnrr. La mossa non convince l’opposizione, che accusa di usare i soldi pubblici per fare propaganda. La polemica è aperta e i cittadini si chiedono se questa scelta serva davvero a migliorare la comunicazione o solo a lucrare sulla pubblicità.

L’idea dell’amministrazione comunale di assumere un marketing territoriale per documentare i progetti del Pnrr non piace all’opposizione. Non piace al consigliere dei 5 stelle Matteo Martinelli e non piace al consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel. "L’amministrazione comunale ha distratto 50mila euro di soldi pubblici, dei cittadini, per sostenere la propria propaganda elettorale in vista delle prossime elezioni scrive Martinelli -, e oltretutto l’incarico sarà assegnato direttamente senza alcuna procedura di selezione ad evidenza pubblica. Nella delibera si fa riferimento a un inesistente interesse dei turisti verso interventi che non impattano in alcun modo sul settore turistico - prosegue Martinelli -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

