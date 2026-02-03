Incremento ore agli assistenti amministrativi nei progetti PNRR | quando si può fare e quando è troppo tardi ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO

Nei progetti PNRR, il governo sta definendo i limiti per l’aumento delle ore agli assistenti amministrativi. Le regole cambiano a seconda del momento e delle scadenze, e molti ancora si chiedono: quando è possibile chiedere un incremento e quando invece è troppo tardi? La questione resta aperta, mentre si attendono nuovi documenti e aggiornamenti ufficiali.

Rendicontazione PNRR e Dirigente scolastico in reggenza: chi firma, cosa certifica, come si tutela. Il dirigente scolastico in reggenza deve firmare la rendicontazione del PNRR, ma spesso si trova a dover certificare lavori svolti da altri. Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche. I documenti in arrivo e quelli già disponibili. Speciale fondi PNRR e PN 21-27 In arrivo Incremento ore agli assistenti amministrativi nei progetti PNRR: quando si può fare e quando è troppo tardi Potenziamento ambienti laboratoriali nei Licei scientifici

