Melania il documentario su Melania Trump | nemmeno tutti i soldi del mondo possono fare una buona propaganda
Melania Trump diventa protagonista di un nuovo documentario che però non convince. Il film, che dovrebbe offrire uno sguardo approfondito sulla First Lady, si rivela più una sequela di immagini e parole vuote. Alla fine, sembra che nemmeno i soldi più ingenti possano trasformare questa produzione in qualcosa di credibile o interessante. Gli spettatori si aspettavano un ritratto autentico, ma si trovano di fronte a un tentativo fallito di propaganda che non cattura nulla di reale.
Questo film interminabile, di quasi due ore, è accompagnato costantemente dalla voce fuori campo di Melania, che ci guida attraverso i momenti cruciali dei venti giorni che precedono il secondo insediamento del marito: scegliere il tessuto per il cappotto, assicurarsi che l’abito abbia la lunghezza giusta, approvare un progetto per la cena e poi sfogliare cataloghi e soluzioni d’arredo per la futura camera da letto di Barron Trump. (Purtroppo non arriviamo mai a scoprire quale cassettiera scelga). «La mia visione creativa è sempre chiara», intona, tornando su quell’idea più volte, come un ritornello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Melania Trump
Cosa c’è dietro il documentario su Melania Trump
Questo articolo analizza il documentario su Melania Trump, evidenziando i costi sostenuti da Amazon per la produzione e la promozione, e il coinvolgimento di un regista con accuse di molestie.
Trump alla prima del documentario su Melania: pugno duro su immigrazione e Iran
Durante la prima del documentario su Melania, Donald Trump ha ribadito la sua linea dura su immigrazione e Iran.
La discussione animata tra Donald e Melania Trump a bordo del Marine One
Ultime notizie su Melania Trump
Argomenti discussi: Cosa c’è dietro il documentario su Melania Trump; Il documentario su Melania Trump va in sala tra polemiche e rivolta sul set; Il film su Melania Trump è uscito nelle sale, di cosa parla; Il film su Melania Trump è uno scandalo già dalla prima alla Casa Bianca.
Cosa si dice di Melania, il documentario sulla moglie di Donald Trump: Ritratto vergognoso e fascistaLa critica stronca Melania: Noiosa propaganda, ma il pubblico invece premia il documentario. Un po’ come succede da noi con Falsissimo e con Fabrizio Corona: lo criticano tutti, lo guardano tutti. fanpage.it
Melania Trump: il documentario conquista il terzo posto al box office USAIl documentario dedicato a Melania Trump, intitolato Melania, ha superato ampiamente le previsioni al suo debutto cinematografico negli Stati Uniti, classificandosi al terzo posto nella classifica d ... it.blastingnews.com
Il docufilm Melania ha sorpreso tutti al botteghino: con oltre 8 milioni di dollari incassati nel weekend di apertura, è il debutto più forte di una docu-pellicola non-fiction degli ultimi dieci anni. Il film segue Melania Trump nei 20 giorni che hanno preceduto l’insedi - facebook.com facebook
‘Melania’ Arrives With Strong Box Office Showing for a Documentary al terzo posto al botteghino Melania Trump buon debutto per il documentario x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.