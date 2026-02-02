Melania Trump diventa protagonista di un nuovo documentario che però non convince. Il film, che dovrebbe offrire uno sguardo approfondito sulla First Lady, si rivela più una sequela di immagini e parole vuote. Alla fine, sembra che nemmeno i soldi più ingenti possano trasformare questa produzione in qualcosa di credibile o interessante. Gli spettatori si aspettavano un ritratto autentico, ma si trovano di fronte a un tentativo fallito di propaganda che non cattura nulla di reale.

Questo film interminabile, di quasi due ore, è accompagnato costantemente dalla voce fuori campo di Melania, che ci guida attraverso i momenti cruciali dei venti giorni che precedono il secondo insediamento del marito: scegliere il tessuto per il cappotto, assicurarsi che l’abito abbia la lunghezza giusta, approvare un progetto per la cena e poi sfogliare cataloghi e soluzioni d’arredo per la futura camera da letto di Barron Trump. (Purtroppo non arriviamo mai a scoprire quale cassettiera scelga). «La mia visione creativa è sempre chiara», intona, tornando su quell’idea più volte, come un ritornello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Melania, il documentario su Melania Trump: nemmeno tutti i soldi del mondo possono fare una buona propaganda

Questo articolo analizza il documentario su Melania Trump, evidenziando i costi sostenuti da Amazon per la produzione e la promozione, e il coinvolgimento di un regista con accuse di molestie.

Durante la prima del documentario su Melania, Donald Trump ha ribadito la sua linea dura su immigrazione e Iran.

La discussione animata tra Donald e Melania Trump a bordo del Marine One

