Pluralismo e Libertà si congratula con Giornaliste Italiane per la nascita di ITabloid

Pluralismo e Libertà si congratula con Giornaliste Italiane per il lancio di ITabloid. Si tratta di un nuovo giornale tutto al femminile, nato in un momento difficile per il settore. La testata punta a offrire un’alternativa in un panorama sempre più impoverito e chiuso.

ROMA - “La componente sindacale , nuova iniziativa editoriale tutta al femminile che vede la luce in una fase complessa, segnata da chiusure di testate e impoverimento del panorama informativo. Auguri di buon lavoro a tutta la redazione”. Così in una nota il coordinamento di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit sulla nascita del nuovo magazine ITabloid. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha espresso il suo apprezzamento per il lancio di ITabloid, la nuova testata di approfondimento creata dall’Associazione Giornaliste Italiane.

È nata ufficialmente ITabloid, il nuovo periodico delle Giornaliste Italiane.

