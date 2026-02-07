Nasce Itabloid il periodico di Giornaliste Italiane

È nata ufficialmente ITabloid, il nuovo periodico delle Giornaliste Italiane. La presentazione è arrivata questa mattina, con l’obiettivo di offrire uno strumento di informazione diretto e accessibile. Il progetto si rivolge a tutte le professioniste del settore e punta a raccontare storie, notizie e curiosità dal mondo del giornalismo femminile, con uno stile semplice e concreto. La direttrice dell’associazione ha spiegato che si tratta di una sfida per rafforzare la voce delle donne nel giornalismo italiano.

AGI - Si chiama ITabloid ed è la sfida editoriale lanciata ufficialmente dall' Associazione Giornaliste Italiane. Non si tratta dell'ennesimo aggregatore di notizie o di una bacheca di flash d'agenzia, ma di un periodico digitale concepito come un laboratorio di approfondimento, dove il tempo della lettura torna a coincidere con quello della comprensione. Il debutto sulla rete, consultabile all'indirizzo www.itabloid.it, segna un punto di svolta per chi è alla ricerca di un' informazione autorevole, capace di smarcarsi dalla logica del click-bait e delle notizie lampo che si consumano nello spazio di un respiro.

