Editoria | Fontana ' plauso per nascita ITabloid buon lavoro a giornaliste'

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha espresso il suo apprezzamento per il lancio di ITabloid, la nuova testata di approfondimento creata dall’Associazione Giornaliste Italiane. Durante una visita a Roma, ha fatto i complimenti alle giornaliste coinvolte e ha augurato buon lavoro a chi si dedica a questa iniziativa. Sangiuliano ha sottolineato come l’uscita di questa testata possa rappresentare un passo avanti per l’informazione italiana.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Un plauso per la nascita di ITabloid, nuova testata di approfondimento realizzata dall'Associazione Giornaliste Italiane. L'avvio di questa nuova esperienza editoriale contribuisce ad arricchire il panorama dell'informazione, rafforzando il valore del pluralismo delle idee e delle voci. Rivolgo a tutte le giornaliste i miei migliori auguri di buon lavoro". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

