Scandalo a Più libri più liberi | arriva Passaggio al Bosco l’editore dei miti nazifascisti Zerocalcare e Barbero guidano il no

A due giorni dall’inaugurazione di Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria in programma dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola dell’Eur a Roma, è scoppiata una polemica che coinvolge oltre 80 tra autori, autrici ed editori italiani. Al centro della controversia c’è la presenza della casa editrice Passaggio al Bosco, nota per il suo catalogo ricco di opere che esaltano figure e ideologie del nazifascismo. Tra i firmatari dell’appello contro questa partecipazione spiccano nomi di grande rilievo del panorama culturale italiano: lo storico Alessandro Barbero, il fumettista Zerocalcare, gli scrittori Antonio Scurati e Domenico Starnone, la storica Anna Foa, il musicista Caparezza, gli studiosi Carlo Ginzburg e Tomaso Montanari, l’attore Ascanio Celestini e molti altri intellettuali, giornalisti e case editrici indipendenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

