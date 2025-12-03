Zerocalcare non parteciperà alla fiera ‘Più libri più liberi’

Zerocalcare non parteciperà a Più libri più liberi, fiera della piccola e media editoria che si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre. Lo ha annunciato sui social lo stesso fumettista: alla base della decisione la presenza della casa editrice Passaggio al Bosco, di ispirazione neofascista. «Purtroppo ognuno c’ha i suoi paletti, questo è il mio. Quando l’ho deciso, 15 anni fa, mi pareva semplicissimo da applicare. Oggi è una specie di campo minato», ha scritto Zerocalcare. «Penso che questo ci costringa a rifletterne insieme, di più, e in modo più efficace. Gente a cui voglio bene ha fatto scelte diverse, sono sicuro che sapranno far sentire le loro voci e faccio il tifo per loro». 🔗 Leggi su Lettera43.it

