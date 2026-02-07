Pistoia aggredito e accoltellato alla spalla | la Polizia denuncia due persone

Un uomo è stato colpito alla spalla durante una lite a Pistoia e ora si trova in ospedale con una prognosi di dieci giorni. La polizia ha già denunciato due persone di nazionalità albanese, ritenute responsabili dell’aggressione. La vicenda si è svolta nel centro della città, dove i testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto la scena. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e identificare altri eventuali coinvolti.

Pistoia, 7 febbraio 2026 – Aggredito e ferito da una coltellata alla spalla: un uomo è finito in ospedale a Pistoia (con una prognosi di 10 giorni) dopo essere stato colpito da due persone di nazionalità albanese. La squadra mobile di Pistoia ha identificato e denunciato un 26enne e un 28enne albanesi, già noti alle forze dell'ordine, per lesioni personali aggravate in concorso e minaccia ai danni della persona rimasta ferita e per porto di oggetti atti ad offendere. I fatti contestati risalgono a lunedì scorso: intorno alle 21 una volante è intervenuta in via Cellini, nei pressi di un bar, a seguito della segnalazione di una persona ferita con un coltello durante una lite.

