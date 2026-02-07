Pistoia aggredito e accoltellato a una spalla | la Polizia denuncia due persone

Un uomo è stato aggredito e ferito a una spalla ieri a Pistoia. Due persone di nazionalità albanese l’hanno colpito con un coltello e ora sono state denunciate dalla polizia. L’uomo è stato portato in ospedale e si trova in prognosi di 10 giorni. La polizia sta indagando per chiarire meglio cosa sia successo.

Pistoia, 7 febbraio 2026 – Aggredito e ferito da una coltellata alla spalla: un uomo è finito in ospedale a Pistoia (con una prognosi di 10 giorni) dopo essere stato colpito da due persone di nazionalità albanese. La squadra mobile di Pistoia ha identificato e denunciato un 26enne e un 28enne albanesi, già noti alle forze dell'ordine, per lesioni personali aggravate in concorso e minaccia ai danni della persona rimasta ferita e per porto di oggetti atti ad offendere. I fatti contestati risalgono a lunedì scorso: intorno alle 21 una volante è intervenuta in via Cellini, nei pressi di un bar, a seguito della segnalazione di una persona ferita con un coltello durante una lite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, aggredito e accoltellato a una spalla: la Polizia denuncia due persone Approfondimenti su Pistoia Aggressione Pistoia, aggredito e accoltellato alla spalla: la Polizia denuncia due persone Un uomo è stato colpito alla spalla durante una lite a Pistoia e ora si trova in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Ragazza accoltellato per difendere la fidanzata da una rapina: ferito al petto e alla spalla Una ragazza è stata accoltellata a Torre del Greco mentre cercava di difendere la fidanzata durante una rapina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pistoia Aggressione Pistoia, aggredito e accoltellato a una spalla: la Polizia denuncia due personePistoia, 7 febbraio 2026 – Aggredito e ferito da una coltellata alla spalla: un uomo è finito in ospedale a Pistoia (con una prognosi di 10 giorni) dopo essere stato colpito da due persone di nazional ... lanazione.it Accoltellato dopo una lite al barPISTOIA: Vecchi dissapori sfociano in una vera e propria aggressione: due giovani accusati di aver colpito un ragazzo dopo averlo minacciato con un coltello ... toscanamedianews.it ADOZIONE GATTI E GATTINI PRATO / PISTOIA / FIRENZE facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.