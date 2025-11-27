Nuovo piano delle opere pubbliche al voto oggi dell’aula insieme al bilancio di previsione 2026-2028: inseriti anche 300mila euro per il nuovo skate park, dopo la chiusura dell’impianto di via del Burrone, ormai obsoleto e pericoloso. Tra le novità del piano delle opere pubbliche, oltre ai due milioni per la riqualificazione del tratto di viale della Vittoria tra via San Francesco e viale Papa Giovanni XXIII, c’è un milione e mezzo di euro (richiesti tramite bando sovralocale) per interventi di moderazione del traffico, mobilità sostenibile e collegamento dei tratti ciclabili dell’Asse sud. E poi 1,2 milioni di euro per la riqualificazione di Costa Mezzalancia (alias scalette della Morte) e ancora 295mila euro per la riqualificazione tra il parco Mattei e viale don Minzoni (l’area dove un tempo si stabilivano le giostre subito dopo l’estate). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al voto il piano delle opere pubbliche. Fondi a skate park e Costa Mezzalancia