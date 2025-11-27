Al voto il piano delle opere pubbliche Fondi a skate park e Costa Mezzalancia
Nuovo piano delle opere pubbliche al voto oggi dell’aula insieme al bilancio di previsione 2026-2028: inseriti anche 300mila euro per il nuovo skate park, dopo la chiusura dell’impianto di via del Burrone, ormai obsoleto e pericoloso. Tra le novità del piano delle opere pubbliche, oltre ai due milioni per la riqualificazione del tratto di viale della Vittoria tra via San Francesco e viale Papa Giovanni XXIII, c’è un milione e mezzo di euro (richiesti tramite bando sovralocale) per interventi di moderazione del traffico, mobilità sostenibile e collegamento dei tratti ciclabili dell’Asse sud. E poi 1,2 milioni di euro per la riqualificazione di Costa Mezzalancia (alias scalette della Morte) e ancora 295mila euro per la riqualificazione tra il parco Mattei e viale don Minzoni (l’area dove un tempo si stabilivano le giostre subito dopo l’estate). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’Assemblea legislativa ha approvato il piano regionale per il contrasto alla povertà: in Emilia-Romagna nel triennio 2025-2027 verranno investite risorse pari a 124 milioni di euro. Voto favorevole di Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici, Movim - facebook.com Vai su Facebook
"All'ultimo piano"; "Scintille tra i partiti dopo il voto"; "Difese soltanto a metà"; "Kiev si arrende a Trump": le prime pagine di oggi. Vai su X
Al voto il piano delle opere pubbliche. Fondi a skate park e Costa Mezzalancia - Oltre a viale della Vittoria, finanziati interventi alla chiesa di San Marco e per tratti destinati alla ciclabilità. Riporta ilrestodelcarlino.it
Approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-28 a Scicli. 27 milioni di euro di investimenti - L'Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Mario Marino esprime grande soddisfazione per l'esito del voto, che consente di programmare interventi ... Come scrive radiortm.it
Piano opere pubbliche: "Convinta l’opposizione" - "Il piano triennale delle opere pubbliche è passato senza alcun voto contrario". Riporta lanazione.it