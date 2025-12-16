Skate park a Latina presto sarà realta | iniziati i lavori al parco Santa Rita

È iniziata ufficialmente la costruzione dello skate park nel parco Santa Rita a Latina. I lavori, avviati martedì 16 dicembre, segnano un passo importante per gli appassionati di skate e sport urbani della zona, promettendo un nuovo spazio dedicato a questa disciplina nel cuore della città.

I lavori per la realizzazione del tanto atteso skate park all’interno del parco Santa Rita sono iniziati nella mattina di oggi, martedì 16 dicembre. A dare la notizia l’assessore allo Sport e all’impiantistica sportiva Andrea Chiarato.Il progetto era stato lanciato nel 2020 durante. Latinatoday.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carrera en patines con danibelkis humor graciosa comedia

Video Carrera en patines con danibelkis humor graciosa comedia Video Carrera en patines con danibelkis humor graciosa comedia

Nasce a Latina un nuovo skatepark: una struttura all’avanguardia per ogni livello di abilità - 000 metri quadrati, nel cuore del Parco Santa Rita, sarà presto trasformata in un moderno skatepark, una nuova struttura sportiva pensata per soddisfare le esigenze di tutti, dai ... latinapress.it

"Skate park" a Latina, la sfida tra passato e futuro - Proprio mentre entra nel vivo il progetto per realizzare una pista per gli skaters, dentro parco Falcone e Borsellino, dopo aver raccolto il plauso ... ilmessaggero.it

Milanobelladadio. . Bruno di @skatemi_milano da diversi anni dà lezioni di skateboard ad atleti e professionisti a Milano e dintorni. Come base utilizza il “Savona skate park” di Via Tolstoj angolo via Pesto, in zona Milano EST. Con il passare del tempo si è - facebook.com facebook