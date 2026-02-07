Pipeline & Gas Expo 2026 | Vittone Ravetti ‘Innovazione e attenzione all’ambiente chiave del nostro futuro’

La Pipeline & Gas Expo 2026 si avvicina e tra gli stand spicca la presenza di Vittone di Ravetti. Durante l’evento, l’azienda ha mostrato le nuove attrezzature per la manutenzione di condotte di acqua, gas e teleriscaldamento. Vittone ha spiegato che il focus è sull’innovazione, ma anche sulla tutela dell’ambiente, perché sono elementi chiave per il nostro futuro. L’obiettivo è garantire servizi continui e un flusso stabile, un aspetto che interessa molto gli operatori del settore e i cittadini.

"Abbiamo portato attrezzature per la manutenzione di condotte acqua, gas e teleriscaldamento, garantendo servizio continuo e flusso stabile. I nostri prodotti coprono diametri da mezzo pollice fino a 600, con pressioni fino a 24 bar, in acciaio, ghisa e polietilene. Sicurezza dell'operatore e sostenibilità sono al centro del nostro approccio, riducendo le dispersioni ambientali. Ci stiamo inoltre preparando alle sfide del digitale per migliorare efficienza e controllo. Innovazione e attenzione all'ambiente sono la chiave del nostro futuro." Sono le parole di Roberto Vittone, responsabile commerciale Italia di Ravetti all'edizione 2026 di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

