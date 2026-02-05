Alla Pipeline & Gas Expo di quest’anno, Locatelli Crane presenta una delle sue autogru più grandi e versatili. Si tratta di un modello con braccio telescopico lungo 37 metri e capacità di carico fino a 50 tonnellate. L’azienda lo ha mostrato come prodotto di punta, pronto a essere impiegato in lavori di manutenzione e supporto in diversi cantieri. La presenza di questa macchina attira l’attenzione di operatori e clienti, che cercano soluzioni affidabili per le operazioni più impegnative.

"Siamo qui con uno dei nostri modelli di punta, un'autogru con braccio telescopico di 37 metri e portata di 50 tonnellate, ideale per lavori di manutenzione e supporto. La nostra gamma va dalle 12 alle 100 tonnellate, con soluzioni per ogni tipo di cliente, in particolare per i noleggiatori che cercano mezzi leggeri ma performanti. I nostri prodotti sono progettati per il contracting, lavori stradali, costruzioni, manutenzioni e anche il settore oil & gas, grazie alla capacità di allestimento e supporto degli impianti. Locatelli Crane punta su efficienza, costi competitivi e manutenzione semplificata, esprimendo al meglio il made in Italy.

© Quotidiano.net - Pipeline & Gas Expo 2026: Mortarino (Locatelli Crane), ‘autogru con braccio telescopico da 37m nostro prodotto di punta’

La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo si terrà in un momento di grande tensione geopolitica.

Questa mattina a Piacenza si è annunciata l’edizione 2024 di Pipeline & Gas Expo.

