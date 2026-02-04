La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo si terrà in un momento di grande tensione geopolitica. Potestà di Mediapoint&Exhibitions sottolinea come il tema delle infrastrutture energetiche e del gas sia più attuale che mai. La crisi internazionale rende ancora più importante discutere di risorse come il gas, che resta una delle principali fonti di energia per molti Paesi.

“La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo cade in una situazione geopolitica estremamente delicata e che mette in ulteriore evidenza l'importanza dei temi che vengono trattati in questo evento, ossia quelli delle infrastrutture energetiche e del gas, quest’ultimo ancora risorsa primaria per le esigenze energetiche come quelle del gas”. Così Fabio Potestà, direttore Mediapoint&Exhibitions, all’apertura della quarta edizione Pipeline & Gas Expo, l’unica mostra-convegno Europea interamente dedicata ai settori del mid-stream e delle reti distributive del “oil & gas”, del power generation ma anche di quelle idriche, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pipeline & Gas Expo 2026, Potestà (Mediapoint&Exhibitions): "Infrastrutture energetiche e gas, temi mai così attuali"

Approfondimenti su Pipeline Gas Expo2026

Questa mattina a Piacenza si è annunciata l’edizione 2024 di Pipeline & Gas Expo.

La sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha parlato della prossima Pipeline & Gas Expo 2026, definendola una fiera molto specializzata e un'opportunità importante per la città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pipeline Gas Expo2026

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Pipeline & Gas Expo all'insegna della sicurezza; Fiere, a Piacenza presentata la quarta edizione del Pipeline & Gas Expo; Fiere, a Piacenza presentata la quarta edizione del Pipeline & Gas Expo.

Pipeline & Gas Expo 2026, sindaca Tarasconi: ‘Fiera altamente specializzata e opportunità per PiacenzaQuesta manifestazione è una fiera altamente specializzata, unica nel suo genere, che si svolge all'interno di un contesto territoriale dove ci sono molte aziende che lavorano in questo settore. quotidiano.net

Fiere, a Piacenza presentata la quarta edizione del Pipeline & Gas ExpoPiacenza, 30 gen. - (Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Piacenza la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del PGE – Pipeline & Gas Expo, ... msn.com

Fino a domani saremo all’ AHR Expo di Las Vegas Uno degli appuntamenti internazionali più importanti per il settore HVAC/R, un punto di incontro globale dove innovazione, tecnologia e visione del futuro si incontrano. Un evento che riunisce produttori, pr - facebook.com facebook

Fiere, a Piacenza presentata la quarta edizione del Pipeline & Gas Expo x.com