Pipeline & Gas Expo 2026 | Sacchetti Gentili Technology ‘4×4 innovativo e autonomo per la manutenzione off-road’

La società Gentili Technology ha presentato un nuovo mezzo chiamato 4×4, pensato per la manutenzione off-road. Il veicolo è stato scelto da un cliente con cui collaborano da circa tre anni. Si tratta di un mezzo innovativo e autonomo, che permette di lavorare fuori strada senza problemi e di gestire in modo più semplice la manutenzione di tutta la flotta di veicoli del cliente. La presentazione è avvenuta in vista della prossima Pipeline & Gas Expo 2026, dove il mezzo sarà uno dei protagonisti.

“Il nostro cliente, con cui lavoriamo da circa tre anni, ha scelto un mezzo innovativo per operare fuori strada e gestire la manutenzione di tutto il proprio parco veicoli. Si tratta di un 4×4 capace di arrivare nei cantieri più complessi, completamente indipendente grazie ad una centralina oleodinamica che gestisce aria, olio e corrente. Il mezzo ha un’estensione di portata fino a 35 q, con cellula e allestimento al 100% in alluminio, riciclabile e sostenibile. All’interno troviamo tutte le attrezzature necessarie per lavorare in autonomia totale. È un esempio di innovazione, efficienza e attenzione all’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pipeline & Gas Expo 2026: Sacchetti (Gentili Technology) ‘4×4 innovativo e autonomo per la manutenzione off-road’ Approfondimenti su Pipeline Gas Expo 2026 Pipeline & Gas Expo 2026, Potestà (Mediapoint&Exhibitions): "Infrastrutture energetiche e gas, temi mai così attuali" La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo si terrà in un momento di grande tensione geopolitica. Sicurezza energetica e infrastrutture, a Piacenza Expo torna Pipeline & Gas Expo Questa mattina a Piacenza si è annunciata l’edizione 2024 di Pipeline & Gas Expo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Pipeline & Gas Expo 2026: Sacchetti (Gentili Technology) ‘4×4 innovativo e autonomo per la Ultime notizie su Pipeline Gas Expo 2026 Argomenti discussi: Chiude Pipeline & Gas Expo 2026, risultati positivi e grande partecipazione internazionale; Pipeline & Gas Expo 2026, Potestà (Mediapoint&Exhibitions): Infrastrutture energetiche e gas, temi; Comunicazione Italiana; Pipeline & Gas Expo 2026, tecnologie senza scavo protagoniste della seconda giornata. Chiude Pipeline & Gas Expo 2026, risultati positivi e grande partecipazione internazionaleSono oltre 2.000 le presenze qualificate alla quarta edizione della mostra-convegno europea Pipeline & Gas Expo, andata in scena dal 4 al 6 febbraio al Piacenza Expo. Sicurezza delle infrastrutture, i ... adnkronos.com Pipeline and Gas Expo 2026: Potestà (Mediapoint and Exhibitions), 'kermesse in crescita, pronti per il Gic ad aprile'(Adnkronos) - Il principale motivo di orgoglio per questa edizione di Pipeline and Gas Expo è quello di essere cresciuti dimensionalmente, con più metri quadri occupati e un numero maggiore di esposi ... msn.com Pipeline and Gas Expo 2026: Blasi (Laurini), ‘dalla demolizione alla movimentazione tubi: è la x.com Pipeline and Gas Expo 2026: Blasi (Laurini), ‘dalla demolizione alla movimentazione tubi: è la “Laurini credo non abbia bisogno di presentazioni in quanto a macchine, soprattutto per quelle dedicate alle operazioni vicino alla trincea, quindi il bedding, il back f facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.