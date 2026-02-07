Piogge e vento sei Regioni in giallo

Il weekend si apre con piogge e vento su molte regioni italiane. Le previsioni parlano di un tempo instabile, causato da una perturbazione atlantica che si sposta dal mare di Francia verso il Mediterraneo. Sono sei le regioni classificate in allerta giallo per il maltempo. La pioggia non si ferma e le raffiche di vento si fanno sentire, portando disagi e allertando le autorità locali.

8.15 Anche il fine settimana sarà all'insegna del maltempo su gran parte dell' Italia. Meteo instabile, stavolta per una perturbazione atlantica in arrivo sul Mediterraneo dalle coste francesi. Sei Regioni in giallo: Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Campania, Calabria e Basilicata. Dopo le piogge di ieri, smottamenti, allagamenti e disagi alla viabilità nel Cosentino, soprattutto in aree interne. In Campania chiusa per frana la SS 163 Amalfitana e la Costiera spezzata in 2. Rischio valanghe in Friuli V. Giulia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mercoledì 4 febbraio l’Italia si sveglia sotto un cielo grigio e minaccioso.

Meteo: Piogge e venti forti nelle prossime ore, le zone coinvolteSituazione L’ennesima perturbazione di questo turbolento inizio di febbraio sta infatti transitando in queste ore sull’Italia, confermando una fase atmosferica particolarmente dinamica e movimentata ... ilmeteo.it

L’inverno torna a farsi sentire: piogge, vento e neve fino a bassa quotaDalle prossime ore e poi a inizio febbraio l’Italia entra in una fase instabile e fredda, con perturbazioni atlantiche, rovesci diffusi e nevicate anche in pianura al Nord ... giornalelavoce.it

Piogge intense e raffiche di vento oltre 140 km/h: il maltempo colpisce il Cosentino e la Calabria interna. facebook

Diramata allerta in Toscana per vento e piogge forti- Le zone a rischio x.com