Pio e Amedeo tornano a casa | dopo la première a Roma il duo presenta Oi Vita mia a Foggia

Foggiatoday.it | 28 nov 2025

Dopo l’attesa première romana, Pio e Amedeo hanno riportato “Oi, Vita mia” nella loro terra, presentando il film al pubblico della Multisala di Foggia, dove è approdato da ieri. L’opera segna una nuova tappa nel percorso del duo foggiano: oltre a essere protagonisti sullo schermo, i due si sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

