Pintus mette le maschere al Real Madrid sono tornati i metodi del preparatore amato da Florentino

Il Real Madrid si è messo di nuovo sotto i ferri. Questa mattina ha iniziato gli allenamenti indossando le maschere K5, usate per i test aerobici. È una mossa che richiama i metodi di Antonio Pintus, il preparatore amato da Florentino Perez. I giocatori si sono sottoposti ai controlli, segno che il club punta a migliorare la condizione fisica in vista delle prossime partite.

Il Real Madrid è tornato ad allenarsi con le maschere K5 per i test aerobici, simbolo del metodo di Antonio Pintus. Una scelta che non riguarda solo la preparazione fisica, ma che manda un messaggio chiaro all'interno del club e verso l'esterno, soprattutto per il ruolo che il preparatore italiano riveste dopo essere stato richiamato da Florentino Perez. Ne parla The Athletic. "Le maschere K5, prodotte dall'azienda italiana Cosmed, vengono utilizzate per misurare in tempo reale la potenza e la capacità aerobica massima dei giocatori durante test ad alta intensità. "Il sistema permette di raccogliere dati in tempo reale che vengono poi analizzati per programmare il lavoro individuale e collettivo dei mesi successivi".

