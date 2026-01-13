Real Madrid Pintus il cocco di Florentino Perez | Xabi Alonso lo aveva emarginato e ora è a casa
Il Real Madrid torna al successo grazie a Antonio Pintus, preparatore atletico di grande esperienza e riconosciuto per i risultati ottenuti. Dopo aver lavorato con alcuni dei principali club europei, Pintus ha contribuito a rafforzare la squadra, tornando a giocare un ruolo fondamentale nel percorso dei Blancos. La sua influenza si distingue come elemento chiave nel rinnovato rendimento del club, confermando la centralità del suo lavoro nel contesto sportivo.
Macché Arbeloa, la vera svolta al Real Madrid si chiama Antonio Pintus. Torinese, 63 anni, è uno dei preparatori atletici più vincenti a livello europeo. Ha conquistato 30 titoli fra cui 5 Champions League e 4 Coppa del mondo per club. Fu Zinedine Zidane a chiamarlo nel 2016 nello staff del Real Madrid. Contribuisce in modo significativo alla conquista di due Champions League consecutive. Lascia i blancos nel 2019 per una breve esperienza con Antonio Conte all’Inter dove vince lo scudetto. Poi torna nuovamente al Madrid nello staff di Carlo Ancelotti con cui conquista la sua quarta e quinta Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
