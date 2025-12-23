Ragazzino aggredito e rapinato | nei guai tre giovanissimi

A Bologna, la polizia ha eseguito tre misure cautelari nei confronti di due maggiorenni e un minorenne, sospettati di aver compiuto una rapina aggravata lo scorso 18 ottobre in via Caduti di Casteldebole. L’episodio ha coinvolto un ragazzino aggredito e rapinato, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza giovanile nelle strade della città.

Ancora un episodio di violenza giovanile sulle nostre strade. Stavolta la polizia ha eseguito a Bologna tre misure cautelari nei confronti di due maggiorenni e di un minorenne, ritenuti gravemente indiziati di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 18 ottobre 2025 in via Caduti di Casteldebole.

