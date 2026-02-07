piazza garibaldi winter event show e musica

A meno di una settimana dall’arrivo della fiamma olimpica portata dal tedoforo d’eccezione Sandro Vanoi, piazza Garibaldi si prepara a vivere un altro momento speciale. La zona si anima con eventi di musica e spettacoli, mantenendo alta l’attenzione sui giochi e sull’atmosfera olimpica che si respira nel centro della città.

A meno di una settimana dall’arrivo sul palco di piazza Garibaldi della fiamma olimpica portata dal tedoforo d’eccezione “Mister Sette Olimpiadi“ Sandro Vanoi, l’atmosfera a cinque cerchi si è riaccesa – e tale rimarrà, sino alla fine dei Giochi – nel salotto buono del capoluogo. Via da ieri sera ai Valtellina Winter Events, con l’aperibuffet in occasione della cerimonia di apertura e poi ogni giorno fino alle 23, sia sul grande schermo allestito sulla piazza che nella saletta esterna dedicata, la diretta delle gare olimpiche. Non solo competizioni però, ma anche animazione e intrattenimento, con un’ampia varietà di proposte, tra musica, spettacoli, enogastronomia e sport nella grande tensostruttura-contenitore cresciuta nei giorni scorsi davanti agli occhi dei sondriesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sondrio si prepara a vivere un inverno speciale.

