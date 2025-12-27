Un viaggio musicale in piazza Garibaldi con lo show ‘History100’
Lerici si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno trasformando piazza Garibaldi in un grande palcoscenico a cielo aperto. La serata 2026 prenderà il via alle 22 con ingresso gratuito e proseguirà fino all’1, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di vivere insieme uno spettacolo nel cuore del borgo. Protagonista dell’appuntamento sarà la Hbh Show Band, pronta a portare sul palco uno spettacolo dal forte impatto emotivo ed energetico. Lo show, intitolato ‘History100’, propone un viaggio musicale attraverso alcune delle canzoni più amate di sempre, dagli anni Cinquanta fino ai Duemila. Un’unica, lunga performance interamente dal vivo, senza pause né interruzioni, che alterna rock’n’roll, twist, soul, pop e disco music, costruendo una vera e propria compilation di grandi successi italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Playlist su rai 2 con arisa e tancredi: torna lo show musicale più amata
Leggi anche: Finale di X Factor 2025: Napoli accende lo show Sky con una sfida musicale senza precedenti
Un viaggio musicale in piazza Garibaldi con lo show ‘History100’; Maida saluta il 2025 con il Concerto di Fine Anno: musica, emozioni e comunità in Piazza Garibaldi; Eiffel 65 in piazza Garibaldi, una serata di musica e divertimento con l'icona band degli anni 2000; Luca Carboni, Rio Ari O Live.
Un viaggio musicale in piazza Garibaldi con lo show ‘History100’ - Lerici si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno trasformando piazza Garibaldi in un grande palcoscenico a cielo ... msn.com
Capodanno 2026: a Senigallia due giorni di musica e festa in Piazza Garibaldi - 883 Tribute Band e Orietta Berti Senigallia si prepara a dare il benvenuto al 2026 con una grande festa in piazza che promette musica, divertimento e spettacolo per tutti. youtvrs.it
Piazza Garibaldi torna agli anni '90, venerdì gli Eiffel 65 con un grande concerto gratuito - Venerdì sera piazza Garibaldi, che potrà accogliere fino a 5 mila persone, si trasformerà in una delle dancefloor a cielo aperto più suggestive ... ilgazzettino.it
Un viaggio musicale tra mito e leggenda nel cuore di Mazara! Il 28 dicembre, il Teatro Garibaldi ospita lo spettacolo musicale “Le onde del Satiro Danzante”. A partire dalle ore 17:30, Federico Palladini e la Banda della Scolopendra vi trascineranno in un’ - facebook.com facebook
Un viaggio musicale attraverso le esibizioni di artisti, fanfare e bande che hanno accompagnato il Tour Vespucci nei cinque continenti. _______________ A musical journey through the performances of artists, fanfares, and bands that accompanied th x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.