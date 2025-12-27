Un viaggio musicale in piazza Garibaldi con lo show ‘History100’

Lerici si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno trasformando piazza Garibaldi in un grande palcoscenico a cielo aperto. La serata 2026 prenderà il via alle 22 con ingresso gratuito e proseguirà fino all’1, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di vivere insieme uno spettacolo nel cuore del borgo. Protagonista dell’appuntamento sarà la Hbh Show Band, pronta a portare sul palco uno spettacolo dal forte impatto emotivo ed energetico. Lo show, intitolato ‘History100’, propone un viaggio musicale attraverso alcune delle canzoni più amate di sempre, dagli anni Cinquanta fino ai Duemila. Un’unica, lunga performance interamente dal vivo, senza pause né interruzioni, che alterna rock’n’roll, twist, soul, pop e disco music, costruendo una vera e propria compilation di grandi successi italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

